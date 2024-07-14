نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يوجه رسالة مخيفة لكولومبيا قبل الحرب اللاتينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر الساحر الأرجنتيني، ليونيل ميسي، منتخب كولومبيا من أن الإصابة التي أزعجته، خلال مشواره في كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، أصبحت الآن من الماضي.

ميسي يوجه رسالة مخيفة لكولومبيا قبل الحرب اللاتينية

ويلتقي منتخب الأرجنتين (حامل اللقب) مع نظيره الكولومبي، مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش)، على ملعب (هارد روك) بولاية فلوريدا، في المباراة النهائية للبطولة القارية.

وغاب ميسي عن مباراة التانجو أمام بيرو في ربع النهائي، بسبب إصابة عضلية، لكنه أكد استعادته كامل عافيته، بعدما خاض لقاء كندا في نصف النهائي.

وقال "البرغوث" لمنصة "دي سبورتس": "أمام كندا، كنت في حالة جسدية جيدة للغاية.. ضد تشيلي عانيت من مشكلة في العضلة الضامة، ولم أعد ألعب بأريحية، وكان الأمر يزعجني كلما وقفت أو تحركت".

وأردف: "في مواجهة الإكوادور بدور الثمانية، أصبحت جاهزًا قبل المباراة مباشرةً.. تعافيت من الإصابة، لكني كنت أفكر في أنني أعاني من شيء ما".

وختم حديثه بالقول: "في أخر مباراة زال خوفي، شعرت بتحسن، وفي النهائي سأكون أفضل وأفضل".

وفي حال خوض ميسي (37 عاما) المباراة ضد كولومبيا، فسيصبح اللاعب الأكثر خوضا للمباريات النهائية، في تاريخ البطولة الأقدم والأعرق على مستوى المنتخبات في العالم، حسبما أفاد الموقع الرسمي للمسابقة.

ويستعد نجم برشلونة السابق للمشاركة في النهائي الخامس لكوبا أمريكا، بعدما خاض المباريات النهائية لنسخ 2007 و2015 و2016 و2021.

ويتقاسم "البرغوث" حاليا الرقم القياسي مع مواطنه المعتزل، خافيير ماسكيرانو، الذي خاض نهائيات نسخ 2004 و2007 و2015 و2016.