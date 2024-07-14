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أحمد جودة - القاهرة - أصبح نادي الاتحاد السعودي قريبًا من إتمام التعاقد مع الظهير الأيسر لفريق ‎روما الإيطالي يان أوليفيراس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لتأكيدات صحيفة عكاظ.

الاتحاد السعودي يقترب من ضم ظهير روما

الظهير الأيسر الإسباني صاحب الـ20 عامًا شارك مع فرق الشباب في نادي روما في 93 مباراة وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع 16 آخرين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي لخوض مواجهة قوية أمام إنتر ميلان الإيطالي بشكل ودي، يوم الأربعاء الموافق السابع من شهر أغسطس المقبل.

وكان العميد تحت قيادة المدير الفني السابق مارسيلو جالاردو الذي تمت إقالته قبل أيام، قد أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الخامس برصيد 54 نقطة.