نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وكيل "كريستو" يكشف مفاجأة حول رحيله من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وكالة أعمال اللاعب محمد الضاوي كريستو موقفه مع النادي الأهلي وذلك بعد أثير الفترة الأخيرة بشأن رحيله من القلعة الحمراء.



وذكرت في بيان توضيحي قصير جاء مفاده: "نحيطكم علمًا بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل كريستو حتى الآن، فيما يتعلق بجميع العروض".



وتابعت: "سنأخذ الوقت اللازم لتقييم جميع المعايير واتخاذ الخيار الصحيح، مع احترام جميع محاورينا"



عروض متعددة للاعب التونسي

وارتبط اسم اللاعب التونسي بعدة أندية بعد خروجه من حسابات المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر.

ومن أبرز الأندية هي الرجاء المغربي والذي ارتبط اسمه للانتقال إليه على سبيل الاعارة، الصفاقسي التونسي إضافة لعودته للنجم الساحلي.

