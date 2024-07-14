نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من استمرار الزنفلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، موقفه من تفعيل النادي الأحمر لعقد شراء حارس المرمى محمود الزنفلي من الداخلية.

وعقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اجتماعًا اليوم الأحد مع المدرب السويسري لمناقشة بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة.

الأهلي يحسم موقفه من استمرار الزنفلي

وأخطر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لجنة التخطيط بموافقته على استمرار محمود الزنفلي وشراءه عقده بشكل نهائي من الداخلية.

وبَين كولر خلال اجتماعه بأن استمرار الزنفلي بين صفوف الأهلي كي يكون الحارس الثالث في ظل الاستقرار على إعارة حمزة علاء.