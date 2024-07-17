الرياضة

عاجل.. الزمالك يفكر في بيع نجم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك يفكر في بيع التونسي سيف الدين الجزيري في الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يسعى للتعاقد مع مهاجم قوي.

الزمالك يفكر في بيع نجم الفريق

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تم عرض بعض اللاعبين على الزمالك بينهم عبد العزيز عيسي وعبد الرحمن مزيان.. وهناك رغبة في تغيير الاجانب داخل نادي الزمالك أيضا، والأجنبي الوحيد الذي يتمسك به الجهاز الفني هو حمزة المثلوثي".

وأضاف: المثلوثي مستواه ثابت مع الزمالك في الموسم الحالي، وسيف الجزيري سيكون هناك حديث قوي حول امكانية رحيله".

وأكد: "ادارة الزمالك رغم تحفظ البعض على جوميز، هناك اصرار على بقائه في المرحلة القادمة، وأن الازمات التي حدثت للفريق لم تظهر المدرب البرتغالي بالشكل الأفضل".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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