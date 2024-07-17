نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يضم حارس أتلتيكو باراناينسي البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عن إتمام نادي النصر السعودي الاتفاق مع أتلتيكو باراناينسي البرازيلي علي ضم الحارس بينتو ماثيوس كريبسكي في الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر السعودي يتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو

وأكد رومانو أن الحارس البرازيلي سيخضع للفحوصات الطبية، ثم يوقع علي عقود أنتقاله إلي الفريق السعودي مع نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف أن إدارة النصر نجحت في الحصول علي خدمات الحارس البرازيلي بينتو لتدعيم مركز حراسة المرمي بمقابل 18 مليون جنية أسترليني.

وشارك الحارس بينتو البالغ من العمر 25 عام، مع فريقه هذا الموسم في 27 مباراة، حافظ علي نظافة شباكه في 9 مباريات.

ويسعي العالمي في إبرام العديد من الصفقات المميزة خلال فترة الأنتقالات الحالية، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم، والعودة مجددًا إلي منصات التتويج.