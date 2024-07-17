عاجل.. الفيفا يحقق في عنصرية منتخب الأرجنتين ضد لاعبي فرنسا

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بخصوص لاعبي الأرجنتين، بسبب عنصريتهم تجاه بعض لاعبي فرنسا، خلال احتفالهم بإحراز لقب كوبا أمريكا على حساب كولومبيا.

الفيفا يحقق في عنصرية منتخب الأرجنتين ضد لاعبي فرنسا

وجاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان تشيلسي الإنجليزي، عن "إجراء تأديبي" بحق لاعب وسطه إنزو فرنانديز، الذي نشر الفيديو عبر حسابه على "إنستجرام".

وقال الاتحاد الدولي، في بيان "فيفا على علم بمقطع فيديو يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ويجري التحقيق في الحادث".

وتابع "يدين فيفا بشدة أي شكل من أشكال التمييز، من قبل أي شخص، إن كانوا لاعبين أو مشجعين أو مسؤولين".

وأعلن الاتحاد الفرنسي للعبة، أمس الثلاثاء، أنه يعتزم تقديم شكوى إلى نظيره الدولي (فيفا)، بشأن هتافات عنصرية من بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني.

وردد بعض اللاعبين، بينهم فرنانديز، أغنية يعود تاريخها إلى كأس العالم 2022، غناها مشجعون أرجنتينيون بعد النهائي الذي حسمه منتخب بلادهم أمام فرنسا بركلات الترجيح 4-2 (تعادلا 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي)، وتضمنت استهداف قائد "الديوك" كيليان مبابي، وإهانات معادية للمثليين.

ودعت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا-كاستيرا، الاتحاد الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وكتبت على منصة "إكس": "مثير للشفقة.. هذا السلوك غير مقبول، لأنه يتكرر".

وردد لاعبو الأرجنتين، بعد الفوز بكوبا أمريكا، ما غناه الجمهور في مونديال قطر، خلال هجومهم على المنتخب الفرنسي، بقولهم "إنهم يلعبون لصالح فرنسا، لكنهم جميعا يأتون من أنجولا.. من الجيد أنهم يعرفون كيفية الركض، إنهم أشخاص متحولون جنسيا مثل الفاجر مبابي، والدته نيجيرية (هي فعليا فرنسية من أصل جزائري) ووالده كاميروني، لكن في جواز السفر: فرنسي".

