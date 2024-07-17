عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد لوكا مودريتش حتى 2025

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط الفريق، لمدة إضافي حتى عام 2025.

بيان ريال مدريد بشأن تجديد عقد لوكا مودريتش

ونشر نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي إكس، بيان رسمي يعلن من خلاله تجديد عقد لوكا مودريتش، حيث قال: "اتفق ريال مدريد ولوكا مودريتش على تجديد عقد قائدنا حتى 30 يونيو 2025".

وتابع البيان: "وصل مودريتش إلى ريال مدريد في عام 2012، وفي مواسمه الاثني عشر التي دافع فيها عن قميصنا، أصبح أسطورة ريال مدريد وكرة القدم العالمية".

وواصل البيان: "مودريتش هو أحد اللاعبين الخمسة الذين تمكنوا من الفوز بـ 6 كؤوس أوروبية ويمتلك أكبر عدد من الألقاب في تاريخ نادينا".

وأكمل البيان: "على المستوى الفردي، فاز مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. لقد كان جزءًا من FIFA World Cup Eleven في 6 مناسبات وتم اختياره مرتين كأفضل لاعب خط وسط في دوري أبطال أوروبا".

وأتم البيان: "لقد فاز بالكرة الذهبية مرة واحدة والكرة الفضية لكأس العالم للأندية مرة واحدة. وحصل مع المنتخب الكرواتي على الكرة الذهبية لكأس العالم 2018 والكرة البرونزية لكأس العالم 2022".

