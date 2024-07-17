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أحمد جودة - القاهرة -

لا يزال ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد لكنه يتحدث بالفعل كلاعب كرة قدم في ميلان الإيطالي وهو النادي الذي سيوقع معه للمواسم الأربعة القادمة، بعد إبلاغ ميغيل أنخيل جيل الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو في متروبوليتانو يوم الثلاثاء برحيله وبعد توديع زملائه وسيميوني في لوس أنجليس دي سان رافائيل، خضع موراتا لفحص طبي في مدريد مع فريقه الجديد.

وتحدث موراتا البالغ من العمر 31 عاما إلى شبكة سكاي سبورتس موضحا مدى سعادته باللعب مع الميلان، الذي سيدفع مبلغ شرط إنهاء عقده وهو 13 مليون يورو (في الصيف الماضي كان 15 مليون يورو).

موراتا: أريد أن أكون في الميلان

وقال موراتا الذي لا يزال يواصل إحتفالاته بكأس أوروبا: "أريد أن أكون في هذا النادي العظيم مثل ميلان، ما زلت لا أملك الصوت، لقد إحتفلنا كثيرا".

وأضاف: "الحقيقة هي أنهم في إيطاليا يعاملونني دائما بإحترام لا يصدق، وأنا أتطلع إلى قضاء إجازة هناك وكذلك اللعب في الكالتشيو مرة أخرى"، وأضاف: "لقد كان سببا بسيطا، ثقة زلاتان إبراهيموفيتش والفريق والمدرب، لا أستطيع الإنتظار حتى أبدأ، يجب أن أذهب في إجازة لأنني يجب أن أكون مع عائلتي وأستمتع بها، وإلا سأذهب للتدريب غدا".

وأتم موراتا الذي سيوقع مع ميلان، قائلا: "أعلم أيضا أن أمامي أفضل سنوات مسيرتي المهنية"، ومن الممكن أن يكون أول ظهور لألفارو موراتا مع الميلان في بطولة كأس بيرلسكوني، لكن موراتا يتحدث بالفعل كلاعب في ميلان.