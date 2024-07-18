نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ40 مليونًا.. مانشستر سيتي يحسم صفقة من الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع البرازيلي سافيو موريرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تروا الفرنسي.

قيمة عقد سافيو مع مانشستر سيتي بعد الحصول على خدماته

وارتبط اسم سافيو بالرحيل عن تروا من أجل الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديدًا مانشستر سيتي لتعزيز الفريق خلال الفترة القادمة.

ووفقًا لما قاله الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن مانشستر سيتي أنهى جميع الاتفاقات حول التعاقد مع سافيو في الصيف الجاري.

وأدى تألق سافيو إلى اهتمام إدارة العملاق المانشستراوي بالتعاقد معه ومحاولة الحصول على خدماته لإحداث الفارق مع الفريق الفترة القادمة.

يذكر أن رومانو أكد على قيمة انتقال سافيو إلى السيتي والتي تتضمن 25 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو كإضافات.