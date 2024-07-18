نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاب ياسر يحرز هدفا رائعا للزمالك في شباك بروكسي في دور الـ 32 لكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحراز الهدف الأول للفارس الأبيض في شباك بروكسي، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن باستاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

جاء الهدف الأول للزمالك عن طريق مهاب ياسر في الدقيقة 3 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تسديدة أرضية على حدود منطقة الجزاء.

تشكيل الزمالك في اللقاء

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – مهاب ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ومحمد أشرف "روقا" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد صلاح ذكي وناصر منسي.

تشكيل بروكسي أمام الزمالك

حراسة المرمى: فرج شوقي

خط الدفاع: شاكر أشرف - عمر عادل - أحمد الأمور - نادي حسن

خط الوسط: محمد صبري - أدهم أحمد - مدحت فقوسة

خط الهجوم: حمودي - حسام بركات - شيراز محمد.

