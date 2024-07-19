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أحمد جودة - القاهرة - أكد اللاعب الإسباني أليكس جارسيا، المنضم حديثا إلى باير ليفركوزن، أن مدربه الجديد ومواطنه تشابي ألونسو، من أسباب انضمامه لحامل لقب الدوري الألماني.

أليكس جارسيا: ألونسو وراء قدومي إلى ليفركوزن

وشدد صاحب 27 عاما، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه على أنه "كان يتابع ليفركوزن في الموسم الماضي"، وأن ألونسو أوضح له عبر الهاتف "ما ينتظره" منه، ولهذا فإن "الانطباع الأول كان إيجابيا" بالنسبة له.

وأضاف اللاعب القادم من جيرونا "تشابي كان لاعبا كبيرا، وهو الآن مدرب جيد، هو يتحدث معي بالإسبانية، وهذا يجعل التأقلم أكثر سهولة بالنسبة لي".

ولفت "الأجواء جديدة هنا، ولكني استمتعت منذ اللحظة الأولى. الجميع استقبلني بشكل رائع، بالطبع الأجواء لن تكون مثل إسبانيا، ولكنها ليست مشكلة. أنا هنا للعب كرة القدم، وليس للحصول على إجازة".

وحول رحيله عن الفريق الكتالوني، أكد جارسيا أنه "كان قرارا صعبا"، حيث أنهم حققوا "أمرا استثنائيا في جيرونا" في الموسم الماضي، بالتأهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل بعد احتلال المركز الثالث خلف ريال مدريد وبرشلونة.

وأتم "أرى في انضمامي لليفركوزن، فرصة كبيرة لمواصلة التطور في مسيرتي. سعيد للغاية بقراري هذا، ومتأكد من تأقلمي سريعا، لأننا كنا نلعب بطريقة مشابهة في جيرونا".

