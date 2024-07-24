والد مصطفى أشرف يكشف موقف نجله من الانتقال إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف والد النجم المصري المحترف مصطفى أشرف، لاعب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، عن موقف نجله من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث يلعب مصطفى أشرف في الفريق الثاني لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ؛ وكان قد تلقى اهتماما من النادي الأهلي في الفترة الأخيرة لضمه بشكل رسمي هذا الصيف.

والد مصطفى أشرف يكشف عن موقف نجله من الانتقال إلى الأهلي

وأكد والد مصطفى أشرف في تصريحات عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي، والمذاع على القناة "الأولى": "لا أتمكن من الحديث عن انضمام نجلي إلى الأهلي، سنري كيف ستسير الأمور وبعد ذلك سنتحدث، حاليًا هناك فترة إعداد مع الفريق الأول".

وعن رغبة مصطفى أشرف في العودة إلى الدوري المصري، أوضح: "نجلي يمتلك عقلية احترافية من الدرجة الأولى، لأنه تربى في مدرسة أوروبية كاملة، وهو يرغب في خوض أي تجربة احترافية".

وأشار: "الكرة في مصر متقدمة جدًا والأندية تشارك في البطولات الإفريقية والدولية، ونجلي يمتلك عروضًا أوروبية ومن مصر".

ثم اكمل: "مصطفى أشرف كان سينتقل إلى النادي الأهلي في يناير الماضي، إلا أن بوروسيا دورتموند الألماني رفض الاستغناء عنه، ولم يكن له بديل في مركزه بالفريق".

كما أشار والد مصطفى أشرف:" اللاعب متبقي في عقده موسم مع نادي بوروسيا مونشنجلادباخ، وبعدها سينتقل لأي فريق في يناير المقبل، والنادي يرغب في الاستفادة منه بأي شيء".

ثم أتم: "نادي بوروسيا مونشنجلادباخ أمهلنا 10 أيام فقط، من أجل حسم مصيره مع النادي سواء بالرحيل أو تجديد عقده".

