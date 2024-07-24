المغرب تهزم الأرجنتين في الأولمبياد

المغرب تهزم الأرجنتين في الأولمبيادافتتح منتخب المغرب الأولمبي رحلته في منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، بانتصار تاريخي وغريب في آن على حساب منتخب الأرجنتين (2-1)، ليحصد أول ثلاث نقاط في منافسات المجموعة الثانية يوم الأربعاء،

تقدّم المغرب بثنائية سجلها سفيان رحيمي (45+2 و51 من ركلة جزاء)، وردّت الأرجنتين بهدف لجوليانو سيميوني (68)، واحتسب الحكم 15 دقيقة كوقت ضائع بشكل مفاجئ، وسجل كريستيان ميدينا (90+16) هدفاً للأرجنتين، لتجتاح الجماهير المغربية الملعب، ويظن الجميع ان اللقاء انتهى بالتعادل 2-2 بعدما نزل اللاعبون والحكام إلى غرفة الملابس.

لكن بعد ساعتين عاد الحكم ليستأنف المباراة لمدة 3 دقائق كونه لم يطلق صافرة النهاية في المرة الأولى، بل غادر الملعب تحت ضغط نزول المشجعين.

أما المفاجأة الثانية، فلقد كان عودة الحكم إلى تقنية الفيديو«فار» ليتم إلغاء هدف الأرجنتين، وتفوز المغرب 2-1 وسط فرحة مجنونة من اللاعبين في مباراة الـ4 ساعات والتي تبدلت فيها النتيجة مرتين.

وفي مباراة المجموعة الثالثة، افتتح منتخب مصر مشواره بتعادل مخيب للآمال، دون أهداف، مع الدومينيكان.

وحصل منتخب مصر على نقطة واحدة، بالتساوي مع الدومينيكان في الوصافة، خلف منتخب إسبانيا المتصدر.

وضمن المجموعة، تمكن منتخب إسبانيا من الفوز على منتخب أوزبكستان بهدفين لهدف.

تقدم مارك بوبيل بالهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 29، ثم تعادل منتخب أوزبكستان في الدقيقة 45 عن طريق إلدور شومورودوف.

وأضاف سيرجيو جوميز، لاعب منتخب إسبانيا، ركلة جزاء في الدقيقة 59، قبل أن ينجح جوميز في تسجيل الهدف الثاني للماتادور في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط مؤقتًا، فيما يتذيل منتخب أوزبكستان الترتيب بدون نقاط.