نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الزمالك يعطل صفقة الأهلي ونجم الأحمر السابق يوقع للأبيض.. ميدو يعلن عودته من الاعتزال وحقيقة عودة طارق حامد وبن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 25-7-2024 في السطور التالية:

الزمالك يعطل صفقة الأهلي

تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات مثيرة بشأن ملف صفقات الفارس الأبيض الجديدة والتي يسعى لضمها خلال الميركاتو الصيفي.

الزمالك يسعى لضم يحيى عطية الله

قال عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "الجميع يعلم أن الأهلي يقترب من التعاقد مع يحيى عطية الله أو محمد بن رمضان ورغم ذلك دخل الزمالك في الصفقة".

وتابع: "دخول الزمالك لصفقة يحيى عطية الله جعل ناديه الروسي يصر على بيعه نهائي وعدم رحيله على سبيل الإعارة وهذا السبب وراء تأخير انتقال اللاعب لصفوف المارد الأحمر".

مفاجأة بشأن توقيع لاعب الأهلي مع الزمالك

تحدث ياسر ريان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق عن تطورات مثيرة بشأن ملف صفقات الفارس الأبيض الجديدة والتي يسعى لضمها خلال الميركاتو الصيفي.

قال ريان في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "أحمد ياسر ريان لم ينضم إلى صفوف قطبي الدوري المصري الأهلي والزمالك وهو باقي مع سيراميكا كليوباترا حتى الوقت الحالي وهو كان ماضي مع الفارس الأبيض".

تفاصيل تمرد لاعبي الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك يعيش في أزمات مالية كثيرة منذ تولي المجلس الحالي قيادة النادي، مشيرًا إلى أن مكانة النادي ستظل كبيرة، ولن يسمح أحد بانكساره، خصوصا أن مكانة الأهلي والزمالك ستظل "في السماء".

قال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مستغرب جدًا مما يثار حول وجود حالة تمرد من جانب بعض اللاعبين ورفضهم النزول للتدريب بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة، وكيف لبعض اللاعبين أن يتمردوا على النادي، بعضهم لم يكن يحلم العبور من شارع جامعة الدول في الأساس؟!".

ميدو يعلن عودته من الاعتزال

أعلن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن عودته للملاعب بصورة طبيعية، في بطولة الدوري المصري الممتاز، بداية من الموسم المقبل.

قال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية: "أقوم بعملية تأهيل في الوقت الحالي، حتى يتسنى لي العودة بصورة جيدة، خلال العام القادم".

وأردف: "أراهن أي أحد، أنه بالنظر لحال مهاجمي الدوري المصري في الوقت الراهن، أنه حال عودتي سأسجل على الأقل 10 أهداف، في الموسم".

حقيقة عودة طارق حامد وبن شرقي

تسعى إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، حسم التعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم، من أجل تدعيم صفوف الفريق؛ تمهيدا للموسم الجديد.

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "إدارة نادي الزمالك تواصلت مع طارق حامد، بشأن إمكانية عودته مرة أخرى إلى القلعة البيضاء".

وأكمل: "طارق حامد أبلغ إدارة الزمالك، أنه سيستمر مع نادي ضمك لمدة موسم آخر، وذلك لأن مدرب الفريق أبلغه أنه سيكون في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة".

موعد رحيل ديانج عن الأهلي نحو الخلود السعودي

بات النجم المالي الدولي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أعتاب الرحيل بشكل رسمي عن صفوف القلعة الحمراء، والانتقال إلى نادي الخلود السعودي.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه " رقم 10" عبر القناة الأولى:" من المفترض أن يسافر أليو ديانج إلى السعودية، يوم الجمعة المقبل، من أجل الانضمام إلى الخلود السعودي، لمدة موسم على سبيل الإعارة ".