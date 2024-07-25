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أحمد جودة - القاهرة - يسعى إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع نصير مزراوي ظهير أيمن بايرن ميونيخ الألماني، حيث يعتقد هاج أن اللاعب يمكن أن يساعد أنتوني في تقديم أداء جيد، بالرغم من أنه سيتعين بيع آرون وان بيساكا لاعب اليونايتد لتمويل صفقة إنتقال ستكلف نحو 21 مليون جنيه إسترليني.

مدرب مانشستر يونايتد يطلب التعاقد مع نصير مزراوي

ويعد مزراوي أحد الخيارات العديدة في مركز الظهير الأيمن التي يدرسها تين هاج الذي درب نصير مزراوي البالغ من العمر 26 عاما في أياكس من عام 2018 حتى رحيله إلى أولد ترافورد بعد أربع سنوات، ودعم مزراوي أنتوني على الجهة اليمنى لأياكس خلال موسمي الفوز باللقب 2020-2021، 2021-2022 وأثارا الإعجاب كثنائي.

وإنضم نصير مزراوي إلى البايرن في مايو 2022 بينما إنتقل أنتوني إلى اليونايتد في أغسطس من ذلك العام مقابل 82 مليون جنيه إسترليني ليعود إلى تين هاج لكنه فشل إلى حد كبير في إثارة الإعجاب منذ ذلك الحين، بينما وقع أيضا في الجدل، وخاصة إتهامات الإعتداء من النساء التي نفاها البرازيلي بشدة، يعتقد تين هاج أنه يمكن تغيير شكل أنتوني، حيث أن التعاقد مع مزراوي جزء من خطة الرجل البالغ من العمر 54 عاما للقيام بذلك.

ولكي تتم عملية الإنتقال، يتعين على وان بيساكا الذي تبقى عام واحد في عقده، أن يغادر أولا، المدافع الذي تم التعاقد معه من كريستال بالاس مقابل 45 مليون جنيه إسترليني في يونيو 2019، سيحصل على رسوم تبلغ نحو 15 مليون جنيه إسترليني وهو هدف يسعى وست هام للتعاقد معه.

في غضون ذلك، يجذب جادون سانشو إهتمام باريس سان جيرمان حيث يقدر اليونايتد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما بنحو 40 مليون جنيه إسترليني، سيسافر سانشو إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء لجولة مانشستر يونايتد الصيفية وعلى الرغم من تصالحه مع تين هاج بعد المنفى الذي أدى إلى إعارة سانشو إلى بروسيا دورتموند الموسم الماضي، فإن حاجة المان يونايتد إلى البيع من أجل الشراء تعني أنهم سيفكرون في عرض من أبطال فرنسا، الذين يسعون للتعاقد مع لاعب في مستوى الجناح في أعقاب رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

ويعتزم نادي مانشستر يونايتد تخفيض عدد موظفيه إلى 125 موظفا في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار سعيه إلى تخفيض عدد الموظفين إلى 250 موظفا من إجمالي 1144 موظفا، وقد تم إبلاغ الموظفين الذين أصبحت وظائفهم في خطر الأسبوع الماضي بأنهم لن يكونوا جزءا من جولة النادي الصيفية، ورفضت إدارة مانشستر يونايتد التعليق على الأمر.