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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن مصير زياد كمال لاعب الأبيض والمعار من إنبي لمدة موسمين ونصف الموسم.

الزمالك يحسم مصير زياد كمال

وأكد المصدر، أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، يميل إلى استمرار زياد كمال مع الفريق لنهاية فترة إعارته مع الفارس الأبيض، خاصة وأن مستواه شهد تصاعد في الأونة الأخيرة.

وأشار المصدر، إلى أن مستوى زياد كمال مع منتخب مصر في أولمبياد باريس سيحسم بشكل نهائي مصير اللاعب مع الزمالك في المواسم القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.