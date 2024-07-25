نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يضع اللمسات الأخيرة على صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مفاوضات برشلونة الإسباني مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للتقارير الإسبانية، فأن النادي الكتالوني لديه إتفاق كامل مع وكيل نيكو ويليامز على عقد لمدة 5 سنوات وبراتب تصاعدي.

وأضافت التقارير بأن المفاوضات مع وكيل ويليامز تمت بنجاح، ويتبقي فقط أن يقوم برشلونة بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتلتيك بيلباو.

وأوضحت التقارير بأن نيكو ويليامز رفض كل العروض التي قدمت إليه مؤخرًا، مفضلًا الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي.