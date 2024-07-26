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أحمد جودة - القاهرة - تقدمت النيابة العامة الألمانية باستئناف ضد الحكم القضائي في قضية الاعتداء التي تورط فيها لاعب كرة القدم السابق، جيروم بواتينغ، وذلك وفقًا لما قاله متحدث باسم المحكمة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

النيابة الألمانية تستأنف حكم قضية بواتينج

ويأتي الاستئناف بعدما أن أدانت محكمة في ميونخ اللاعب الفائز بكأس العالم 2014 بالاعتداء على شريكته السابقة الأسبوع الماضي، وحكمت عليه بغرامة مع وقف التنفيذ.

سيضطر بواتينغ لدفع غرامة قدرها 200 ألف يورو (218 ألف دولار) إذا خالف شروط الحكم.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 1.12 مليون يورو، بينما طالب الدفاع بتوقيع غرامة معتدلة بسبب الطبيعة البسيطة للمشاجرة بين الطرفين.

وأنكر بواتينغ قيامه بضرب شريكته السابقة، وإلقاء فانوس وحقيبة تبريد عليها أثناء أجازتهما في 2018.

واستمرت الإجراءات ضد المدافع المخضرم السابق لبايرن ميونيخ، والذي انتقل مؤخرًا من نادي ساليرنيتانا الإيطالي إلى نادي لينزر ايه اس كي النمساوي، لأعوام.

ووقعت محكمة ميونخ في الأصل غرامات على بواتينغ تبلغ إجماليها 1.8 مليون يورو في عام 2021، وفي عام 2022 عدلت محكمة أعلى الغرامات لتصل إلى 1.2 مليون يورو.

ولكن المحكمة العليا "البافارية" ألغت الحكم بسبب أخطاء قانونية، وتبع ذلك محاكمة جديدة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في الاستئناف.