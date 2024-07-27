نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يضع الرتوش الأخيرة على ضم ويليامز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع الإسباني نيكولاس ويليامز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بلباو.

وارتبط ويليامز بالرحيل عن صفوف بلباو في انتقالات الصيف الجارية، من أجل استفادة ناديه من وراء رحيله عن الفريق إلى برشلونة.

ويرغب برشلونة في ضم ويليامز ليكون أحد التدعيمات الهامة في تشكيلة الألماني هانز فليك، المدير الفني للبرسا في الموسم الجديد.

موقف برشلونة من التعاقد مع ويليامز

ووفقًا لما ذكره موقع: "التشرينتيغو" التالي فإن نيكو ويليامز يقترب من الانتقال إلى برشلونة خلال الفترة القليلة القادمة.

ويرتبط ويليامز يعقدًا مع نادي أتلتيك بلباو يصل حتى صيف 2027 القادم، ويبدو أن برشلونة أوشك على حسم الصفقة لصالحه.