نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أنور الغازى يفسخ تعاقده مع ماينز الألمانى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الاعب الهولندي أنور الغازى بفسخ عقده مع ماينز الألمانى بسبب دعمة لغزة والقضية الفلسطينية.



وقال انور: ‏سأضحي بمسيرتي المهنية مليون مرة للوقوف ضد الطغاة الذين يقتلون ويشوهون بلا رحمة الأطفال الأبرياء.

بيان أنور الغازي

نشر الغازي بيانا جديدا اليوم الأربعاء قائلًا «أولاً، الحمد لله والشكر لله الذي لا يمكنني أن أشكره بما يكفي على النعم التي لا تُحصى وعلى القوة للدفاع عن الضعفاء والمظلومين والمضطهدين في غزة على ما وصفه الكثيرون بالإبادة الجماعية. فإن عقدي مع نادي ماينز قد تم فسخه اليوم بشكل رسمي.

وأكد:" من الصعب بالنسبة لي أن أحتفل بانتصاري القضائي الأخير بينما يستمر الهجوم الكارثي على المدنيين والأطفال العزل في غزة حتى لحظة كتابة هذا البيان. قضيتي هي انتصار لحرية التعبير ضد الأفعال غير المبررة وغير القانونية من قِبل نادي ماينز الذي حاول فسخ عقدي لمجرد أنني دافعت عن الإنسانية وما هو صحيح.

وأشار:" بالنسبة للأطفال الشجعان والأبرياء والمشرّفين في غزة الذين لم يعودوا معنا، مثل هند رجب ورِيم، لا يمكننا السماح للآخرين بإسكاتنا عندما يتعلق الأمر بإدانة الجرائم والقصف العشوائي الذي يجرح ويشوه ويقتل مئات الآلاف من المدنيين والأطفال الأبرياء. من المستحيل أن نبقى صامتين ونحن نشهد ما يحدث في غزة. لا دولة ولا فرد يمكن أن يكون فوق المسؤولية والقانون.

وواصل" أتمنى أن تعطي قضيتي القوة للآخرين، خاصة لأولئك الذين لديهم تأثير، لمواصلة الحديث عن غزة والدعوة إلى إنهاء حرمان شعب يستحق العيش بحرية وكرامة مثل أي إنسان آخر.

وتابع" سأضحي بمسيرتي المهنية مليون مرة للوقوف ضد الطغاة الذين يقتلون ويشوهون بلا رحمة الأطفال الأبرياء."

واختتم" وإلى أطفال غزة، أحبكم وسأظل أدعمكم حتى آخر نفس."



وتعاقد ماينز مع أنور الغازى فى صيف 2022 بعد انتهاء اعارتة من استون فيلا وعودته إلى ايندهوفن