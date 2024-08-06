نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع عبد الله فاروق لتدعيم فريق رجال اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة اليد في النادي الأهلي، تدعيم صفوفه وذلك من أجل الاستعداد للموسم الجديد في المنافسات المختلفة.

وأنهى خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع عبد الله فاروق قادما من سموحة لدعم الصفوف الفترة القادمة.



عقبة لأربع مواسم

ووقع اللاعب على عقد يمتد لمدة 4 مواسم بعدما أنهى النادي كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد.



وجاء التعاقد كون اللاعب يمثل إضافة قوية، نظرًا لما يملكه من مقومات فنية مميزة، إلى جانب تمسكه بالانتقال إلى الأهلي رغم تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة.



وأشار إلى أن تعاقدات فرق النشاط الرياضي الأخيرة تأتي في ضوء توجيهات مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، بتدعيم كافة الفرق من أجل الظهور بشكل قوي والمنافسة على حصد البطولات خلال الموسم الجديد.