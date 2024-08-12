نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12-8-2024 في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم الإثنين الموافق 12 من شهر أغسطس الجاري، مواجهات قوية ضمن منافسات بطولة كأس إيطاليا في موسمه الحالي، والتي ستشهد مواجهات قوية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا

فروزينوني ضد بيزا، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 8 مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة "ad sports 1".

ليتشي ضد مانتوفا، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 8:30 مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات، عبر قناة "ad sports 2".

ساليرنيتانا ضد سبيزيا، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 10:45 مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة "ad sports 1".

كالياري ضد كاراريزي، في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 11:15 مساءًا بتوقيت أبو ظبي وذلك عبر قناة "ad sports 2".

