فكرة جهنمية .. ارمي 2 جنيه في المية المغلية وشوفي معجزة اتحداكي مش هتخطر على بالك ابدا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني العديد من ربات البيوت من المشاكل التي تواجهها في المطبخ ،وخاصة الادوات التي يتم اسخدامها ولعل من أهمها السكاكين والشوك والملاعق ، حيث يتم استخدامها على مدار اليوم، وخاصة أثناء تحضير الطعام أو تناوله، تكمن المشكلة اثناء وجود صدأ في هذه الأدوات ،لذا لابد من التأكد من نظافتهم وتعقيمهم بشكل جيد تجنبا للإصابة بأي مرض ولكن هل حدث معك من قبل أن تعرضت مثل هذه الادوات للصدأ؟

طريقة ازالة الصدأ من أدوات الطبخ قد يحدث هذا الموقف في الكثير من البيوت، وحينها لا يكون أمام ربة المنزل حل سوى الالقاء بتلك الادوات في صندوق القمامة لجهلها بطريقة تنظيفهم، ولكن مع هذه الطرق يمكننا ازالة الصدأ من أدوات الطبخ كالملاعق والسكاكين باستخدام العملة المعدنية والماء المغلية، فقط كل ما عليكي اتباع تلك الخطوات: نضع لتر ماء في صينية ونضعها على النار.

ننتظر حتى تغلي الماء بشكل جيد.

نقوم بالقاء عملات معدنية في الماء ونضع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم أو الملح أو ملح الليمون معها.

قومي بعصر ليمون على الخليط السابق مع التقليب جيدا.

نضع كل ما نُريد تخليصه من الصدأ سواءاً ملاعق أو شوك أو سكاكين ونتركهم يغلون مع ما هو في الصينية على النار.

الآن ارفعي الصينية من على النار والبدء في مسح الصدأ من على أي أدوات.

ستلاحظي أن الصدأ يزال بسهولة فائقة.

يجب علينا التاكدمن تمام تنظيفها قبل البدء في الاستخدام مرة اخري .