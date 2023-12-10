"ولا الجن الأزرق يعرفها" .. ماهو السر وراء وجود فتحة صغيرة في أعلى حوض الحمام؟ .. الإجابة هتصدمك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما نستخدم حوض الحمام في غسل اليدين نلاحظ وجود فتحة صغيرة أسفل صنبور المياه ، وتبدو هذه الفتحة غير مهمة لكن على العكس في طريقة تصميمها ووجودها في هذا المكان ضروري جداً فهذه الفتحة التي يعتقد البعض أنه مكان غير مناسب يجنب حدوث كوارث معقدة في الحمام وهذا قد يجرنا إلى دفع تكاليف مالية كنا في غنى عنها أو أضرار منزلية وهذا سنوضحه بالتفصيل في السطور التالية.

ضرورة وجود فتحة في حوض الحمام