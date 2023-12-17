طريقة عمل المكرونة باللبن على الطريقة الدمياطي الأصلية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر المكرونة باللبن من أحلى وأشهى الحلويات، حيث تتميز بمذاقها الرائع الذي يعشقه الجميع، والمكون الأساسي في تحضيرها هو اللبن الذي يحتوي على الكالسيوم ومفيد لجسم الإنسان، ولا تستغرق وقتا طويلاً في تحضيرها، وتبحث بعض الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لتحضير الحلويات والأكلات في المنزل بدون تكاليف، ومن خلال هذا المقال سنتعرف علي طريقة تحضير المكرونة باللبن والمكونات اللازمة لذلك.
مقادير عمل المكرونة باللبن
تحتاج المكرونة باللبن إلى مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ومن هذه المكونات ما يلي:
- كيلو مكرونة قلم.
- كيلو من الحليب المغلي.
- كيس فانيليا.
- زبيب ومكسرات اختياري.
- نصف كوب قشطة.
- نصف كوب سمنة.
- كوب ونصف سكر.
- كوب ماء كبير يذاب فيه 5 ملاعق نشا كبيرة ونقلبهم جيداً.
خطوات تحضير المكرونة باللبن
يمكن تحضير هذه الوصفة من خلال خطوات بسيطة وهي:
- في البداية نقوم بوضع المكرونة في إناء على النار ونسلقها جيداً ثم نرفعها ونغسلها بماء بارد ونصفيها جيداً ونتركها جانباً.
- في وعاء آخر على النار نضع اللبن ونضيف عليه السكر والفانيليا والقشطة ونقلب جيداً حتى الغليان، ثم نضيف النشا المذابة في الماء ونقوم بالتقليب المستمر حتى لا يوجد أي تكتلات، ولا يلتصق اللبن.
- بعد ذلك نضع المكرونة في اللبن ونقلب جيداً لمدة 20 دقيقة حتى تتجانس المكرونة مع اللبن تمامًا ونضيف عليه السمن والزبيب والمكسرات ونستمر في التقليب.
- ثم نقوم بإحضار صينية كبيرة مستطيلة الحجم وندهنها بقليل من السمن، ثم نضع المكرونة باللبن ونفردها جيداً في كل جوانب الصينية.
- ندخلها في فرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تحمر من الجوانب ثم نرفعها تحت الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرجها من الفرن ونتركها تبرد ونقوم بتقطيعها، و تقديمها في أطباق وبألف هنا.
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