انت الأن تتابع خبر ديمة قندلفت تنشر لقطات من شخصيتها الداية “بدور” في مسلسل العربجي والجمهور يتفاعل (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت النجمة ديمة قندلفت ” لقطات من شخصيتها ” الداية بدور ” وذلك ضمن كواليس تصوير مشاهدها في العمل الذي سيخوص السبـاق الرمضاني المقبل 2024 .

” شو عم يدور براسها لـ بدور ” بِـ هذه العبارة علقت الممثلة ” ديمة قندلفت ” على شخصيتها ” الداية بدور ” التي ستُجسدها ضمن مسلسلها ” العربجي ” بِـ جزئه الثاني.

خطفت الفنانة السورية ديمة قندلفت الأنظار بشخصية “بدور” التي جسدتها في مسلسل العربجي، حيث تؤدي فيه شخصية داية تنقل الكلام بين أهالي الحي من أجل الحصول على المال والسلطة.

وأشار الجمهور إلى إن الممثلة السورية ديمة قندلفت تبرع في تأدية أدوار الشر أكثر من أدوار الفتاة المسكينة أو الرومانسية.

كما استذكر المشاهدون شخصية “فلك” التي قدمتها ديمة بمسلسل “ستيليتو” والتي كانت تخطط للمشاكل والمكائد للايقاع بين صديقاتها.

ديمة قندلفت، ممثلة ومغنية سورية من مواليد 3 يناير عام 1979، والدتها لبنانية الأصل ومن قرية جديدة مرجعيون.

متزوجة منذ عام 2015 من وزير الاقتصاد السوري السابق “همام الجزائري”، وحاصلة على شهادة من كلية الاقتصاد.

بالنسبة لديانة الفنانة ديمة قندلفت فهي المسيحية، بينما زوجها مسلم، وقد تزوجا بالرغم من الصعوبات التي واجهتهم بسبب اختلاف الأديان.