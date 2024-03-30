رواد عليو بإطلالة مميزة والجمهور يعلق : شو هل لطـافة ممـزوجة بِـ ملامح جمـال نـادرة (صور)

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رياض - احمد صلاح - أطلت عفوفة ضيعة ضـايعة المُتميزة رواد عليو بإطلالة تلفت الأنظـار في ظهورها الجديد الذي تألقت من خلاله بِـ ملامح جمال فـريدة اتسمت بالجاذبية المُلفتة والأنـوثة الحقـيقية

وشاركت الممثلة السورية رواد عليو في موسم دراما رمضان الفـائت 2023 من خلال مشاركتها ضمن مسلسل ” حـارة القبة ” بِـ جزئه الـ 3 بِـ شخصيتها هيام مُقدمة أداءاً مُمتعاً ومُميزاً .

رواد عليو هي ممثلة سورية ولدت في 24 يناير / كانون الثاني عام 1983 في اللاذقية واشتهرت بشخصية عفوفة المرتبطة عاطفياً بسلنغو في المسلسل الكوميدي السوري الشهير ضيعة ضايعة، وهو ما جلب لها شعبية كبيرة على مستوى سوريا والوطن العربي. وقد تميزت علاقة عفوفة بسلنغو بمواقف طريفة لا ينساها المشاهد العربي. خاصة أنها متمردة على والدها “زهير رمضان” والذي يسميه سلنغو “فادي صبيح” بسليل الاقطاع.

ديانة رواد عليو

ولدت في اللاذقية وفي مصادر أخرى تقول أنها ولدت في دمشق ولدتها دمشقية و والدها من اللاذقية. تخرجت من ثانوية غسان حرفوش للبنات في مدينة اللاذقية. وهي مسلمة علوية.

مشوار رواد عليو المهني