انت الأن تتابع خبر رواد عليو بإطلالة مميزة والجمهور يعلق : شو هل لطـافة ممـزوجة بِـ ملامح جمـال نـادرة (صور) والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أطلت عفوفة ضيعة ضـايعة المُتميزة رواد عليو بإطلالة تلفت الأنظـار في ظهورها الجديد الذي تألقت من خلاله بِـ ملامح جمال فـريدة اتسمت بالجاذبية المُلفتة والأنـوثة الحقـيقية
- وشاركت الممثلة السورية رواد عليو في موسم دراما رمضان الفـائت 2023 من خلال مشاركتها ضمن مسلسل ” حـارة القبة ” بِـ جزئه الـ 3 بِـ شخصيتها هيام مُقدمة أداءاً مُمتعاً ومُميزاً .
- رواد عليو هي ممثلة سورية ولدت في 24 يناير / كانون الثاني عام 1983 في اللاذقية واشتهرت بشخصية عفوفة المرتبطة عاطفياً بسلنغو في المسلسل الكوميدي السوري الشهير ضيعة ضايعة، وهو ما جلب لها شعبية كبيرة على مستوى سوريا والوطن العربي. وقد تميزت علاقة عفوفة بسلنغو بمواقف طريفة لا ينساها المشاهد العربي. خاصة أنها متمردة على والدها “زهير رمضان” والذي يسميه سلنغو “فادي صبيح” بسليل الاقطاع.
ديانة رواد عليو
- ولدت في اللاذقية وفي مصادر أخرى تقول أنها ولدت في دمشق ولدتها دمشقية و والدها من اللاذقية. تخرجت من ثانوية غسان حرفوش للبنات في مدينة اللاذقية. وهي مسلمة علوية.
مشوار رواد عليو المهني
- بدايتها كانت في النشاطات الطلائعية والشبيبية، وبعد انتهاء المرحلة الثانوية قررت الدراسة في المعهد المسرحي.
- ولكن وجدت أن الانتساب للنقابة يختصر الوقت لإتمام دراستها الجامعية، فالتحقت في كلية الحقوق ولكن في السنة الثانية توقفت عن الدراسة واتجهت للتمثيل، وقيل إنها حاولت دراسة الاقتصاد لكنها توقفت أيضاً لانشغالها بالفن.
- وبعد ستة أشهر من انتسابها للنقابة طُلبت للمشاركة في عمل من إنتاج التلفزيون إخراج عصام موسى وأول عمل قدمته كان بعنوان أمواج عام 2000 توالت بعدها مشاركاتها في الأعمال الدرامية.
- العمل الذي قدمها للجمهور هو عصر الجنون ومسلسل هولاكو للمخرج باسل الخطيب.
- أما العمل الذي أثبتها كممثلة في هذا الوسط هو أشواك ناعمة من إخراج رشا شربتجي والذي تميزت به وهو المسلسل الذي أبرز مواهب فنية سورية أخرى مثل سلافة معمار وكندة علوش وديمة قندلفت.
- شخصية عفوفة لفتت الأنظار إليها بشكل كبير: شاركت أيضا في مسلسل ضيعة ضايعة في جزأيه للمخرج الليث حجو عام 2008 و 2010 وهو ما أعطاها شهرة واسعة وشعبية كبيرة.
- حميدة بنت أبو حاتم في باب الحارة : شاركت في ثلاثة أجزاء من مسلسل البيئة الشامية الأشهر باب الحارة بدور حميدة ابنة أبو حاتم الذي جسد دوره الفنان الراحل وفيق الزعيم صاحب قهوة حارة الضبع بالمسلسل.
- واستمرت بالأدوار بالدراما السورية آخرها عام 2021 بمسلسلات سر ونبض والحرملك الجزء الثاني ومسلسل البيئة الشامية حارة القبة ومسلسل رد قلبي إلى جانب جيني اسبر وجوان الخضر لموسم رمضان 2021.
- في السينما شاركت بفيلم نقاب الروح انتاج 2019 وفيلم أزهار الصداقة انتاج عام 2008.
- شاركت في أكثر من ستين مسلسل منذ بداياتها في مسلسل أمواج عام 2000 إلى حارة القبة عام 2021.
- تميزت بمسلسل البيئة الساحلية الكوميدي ضيعة ضايعة ولكن مشاركاتها كبيرة في مسلسلات البيئة الشامية من باب الحارة إلى حارة القبة ودور وداد في بيت جدي، وكذلك مثلت في مسلسلات القضايا الاجتماعية. والسياسية الساخرة مثل مسلسل الواق واق.