هيا مرعشلي تتحول لطالبة تعيش في لبنان (فيديو)

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رياض - احمد صلاح - تشارك هيا مرعشلي بطولة مطلقة لمسلسل بعنوان أقل من عادي والمسلسل دراما لبنانية بطولة هيا مرعشلي وجهاد سعد وكارمن لبّس، وهو مقتبس من قصة مسلسل تركي.

طاقم عمل مسلسل أقل من عادي

هيا مرعشلي، كارمن لبس، جهاد سعد، ملهم بشر، ميا سعيد، جوى الهاني.

قصة مسلسل أقل من عادي

هذا و تدور أحداث المسلسل حول حياة طالبتين سوريتين تعيشان في لبنان، حيث تُجسد هيا مرعشلي شخصية إحدى الطالبتين بينما لم يُكشف عن هوية الممثلة الذي ستؤدي دور الطالبة الأخرى والتي سيجري اختيارها بعد إجراء اختبارات من قبل المخرجة نور أرناؤوط.

مشاركة هيا مرعشلي لأحد المشاهد في عرض تشويقي خاص بها