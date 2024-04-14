انت الأن تتابع خبر المودل لوزان بإطلالة ضيقة تظهر مفاتنها في أحدث ظهور لها (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت المودل الصاعدة “لوزان” انظار محبيها ومتابعيها على صفحات السوشل ميديا حيث نشرت مجموعة صور لها من منزلها الخاص وظهرت بإطلالة أنيقة المظهر.

ونشرت المودل لوزان صور جديدة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” من غرفتها وظهرت بثياب مشـدودة اظهرت مفاتنها ونالت اعجاب متابعيها.

وظهرت في الصور متخذة وضعية الوقوف وهي واعتمدت في اطلالتها على ارتداء بدل ضيق مكون من تيشرت باللون الأسود مع شورت تنورة قصيرة من نفس اللون.

وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها ووضعت مكياج بالألوان الترابية الأمر الذي اعطاها لمسة جمالية رائعة وعلقت على الصور “She is lady for sure”.

وتشتهر المودل لوزان باهتمامها بإطلالاتها الفـريدة والرائعة، لا سيما لذوقها المتميز في تشكيلات الملابس والماكياج.

وتعتبر لوزان من أهم الشخصيات التي وجدت الكثير من الاهتمام من خلال حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشارك متابعيها العديد من الفيديوهات والصور الخاصة بها والتي اشتهرت على إثرها وقد كثر البحث حول عن معلومات تخص لوزان.