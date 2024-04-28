انت الأن تتابع خبر أصالة نصري بإطلالة جميلة للغاية في أحدث ظهور لها (صور) والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة السورية “أصالة نصري” متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” أحدث إطلالاتها.
وفي التفاصيل،
- ظهرت أصالة نصري بفستان أبيض مرصع بالألماس، ونسقت معه بعض الإكسسوار الناعم والمميز.
- ومن الناحية الجمالية، قامت بعمل تسريحة بسيطة وناعمة لشعرها، وطبقت مكياج ترابي جذاب أبرز ملامح وجهها.
وأرفقت نصري الصور بتعليق:
- “أكتر حفله بفرح رغم المسافه لمّا برحلا الحفلات اللي بالأماكن الحلوه اللي مابنشوفها كل يوم.”
وأضافت:
- “وأنا بالمنصورة بلد الحلوين بلد الورد ونيل المنصوره وميدان أم كلثوم وكل هالحلاوه وكل هالجمال أنا بينهم اليوم”.
واختتمت :
- “شكراً لمؤسّسة التّعمير والإسكان وعلى رأسها المهندس أشرف مصطفى على إتاحة هالفرصه إلي كون بين الطّيبين وبتمنّى لّهم كلّ التّوفيق والنّجاح في بناء الوطن الحبيب مصر العظيمه”.
- وتفاعل العديد من متابعي ومحبي النحمة السورية مع منشورها وانهالت التعليقات التي أظهرت حب الجمهور لها وإعجابهم بإطلالاتها وجمالها.
- كما تفاعل عدداً من المشاهير مع منشورها، ومنهم لجين عمران، ووفاء الكيلاني، وكندة علوش، وملك زاهر، ومديحة كنيفاتي ولجين عمران.
من هي أصالة نصري؟
- أصالة نصري، مغنية سورية من مواليد 15 مايو 1969، وهي من أكثر المغنيات العربيات شعبية وشهرة.
- قدمت العديد العديد من الأعمال الغنائية المميزة خلال مسيرتها الفنية، وحازت على العديد من الجوائز أيضاً.
- ومن ألبوماتها: “لو تعرفوا”، “توأم الروح”، “أغلى البشر”، “إغضب”، “إعذرني”، “غيار قوي”، “إرجع لها”، “شط الحنان.”