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أصالة نصري بإطلالة جميلة للغاية في أحدث ظهور لها (صور)

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رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة السورية “أصالة نصري” متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” أحدث إطلالاتها.

وفي التفاصيل،

  • ظهرت أصالة نصري بفستان أبيض مرصع بالألماس، ونسقت معه بعض الإكسسوار الناعم والمميز.
  • ومن الناحية الجمالية، قامت بعمل تسريحة بسيطة وناعمة لشعرها، وطبقت مكياج ترابي جذاب أبرز ملامح وجهها.

وأرفقت نصري الصور بتعليق:

  • “أكتر حفله بفرح رغم المسافه لمّا برحلا الحفلات اللي بالأماكن الحلوه اللي مابنشوفها كل يوم.”

وأضافت:

  • “وأنا بالمنصورة بلد الحلوين بلد الورد ونيل المنصوره وميدان أم كلثوم وكل هالحلاوه وكل هالجمال أنا بينهم اليوم”.

واختتمت :

  • “شكراً لمؤسّسة التّعمير والإسكان وعلى رأسها المهندس أشرف مصطفى على إتاحة هالفرصه إلي كون بين الطّيبين وبتمنّى لّهم كلّ التّوفيق والنّجاح في بناء الوطن الحبيب مصر العظيمه”.
  • وتفاعل العديد من متابعي ومحبي النحمة السورية مع منشورها وانهالت التعليقات التي أظهرت حب الجمهور لها وإعجابهم بإطلالاتها وجمالها.
  • كما تفاعل عدداً من المشاهير مع منشورها، ومنهم لجين عمران، ووفاء الكيلاني، وكندة علوش، وملك زاهر، ومديحة كنيفاتي ولجين عمران.

من هي أصالة نصري؟

  • أصالة نصري، مغنية سورية من مواليد 15 مايو 1969، وهي من أكثر المغنيات العربيات شعبية وشهرة.
  • قدمت العديد العديد من الأعمال الغنائية المميزة خلال مسيرتها الفنية، وحازت على العديد من الجوائز أيضاً.
  • ومن ألبوماتها: “لو تعرفوا”، “توأم الروح”، “أغلى البشر”، “إغضب”، “إعذرني”، “غيار قوي”، “إرجع لها”، “شط الحنان.”

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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