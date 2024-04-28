انت الأن تتابع خبر أصالة نصري بإطلالة جميلة للغاية في أحدث ظهور لها (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة السورية “أصالة نصري” متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” أحدث إطلالاتها.

وفي التفاصيل،

ظهرت أصالة نصري بفستان أبيض مرصع بالألماس، ونسقت معه بعض الإكسسوار الناعم والمميز.

ومن الناحية الجمالية، قامت بعمل تسريحة بسيطة وناعمة لشعرها، وطبقت مكياج ترابي جذاب أبرز ملامح وجهها.

وأرفقت نصري الصور بتعليق:

“أكتر حفله بفرح رغم المسافه لمّا برحلا الحفلات اللي بالأماكن الحلوه اللي مابنشوفها كل يوم.”

وأضافت:

“وأنا بالمنصورة بلد الحلوين بلد الورد ونيل المنصوره وميدان أم كلثوم وكل هالحلاوه وكل هالجمال أنا بينهم اليوم”.

واختتمت :

“شكراً لمؤسّسة التّعمير والإسكان وعلى رأسها المهندس أشرف مصطفى على إتاحة هالفرصه إلي كون بين الطّيبين وبتمنّى لّهم كلّ التّوفيق والنّجاح في بناء الوطن الحبيب مصر العظيمه”.

وتفاعل العديد من متابعي ومحبي النحمة السورية مع منشورها وانهالت التعليقات التي أظهرت حب الجمهور لها وإعجابهم بإطلالاتها وجمالها.

كما تفاعل عدداً من المشاهير مع منشورها، ومنهم لجين عمران، ووفاء الكيلاني، وكندة علوش، وملك زاهر، ومديحة كنيفاتي ولجين عمران.

من هي أصالة نصري؟