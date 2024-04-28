انت الأن تتابع خبر هاندا أرتشيل تتمايل على أنغام أغنية لعمرو دياب (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للفنانة التركية “هاندة أرتشيل” وهي تتمايل على أنغام أغنية “تملي معاك” للفنان المصري “عمرو دياب”.

وظهرت النجمة التركية في الفيديو مرتديةً قميصاً باللون الأبيض وتنورة باللون الأسود وخلفها شجرة عيد الميلاد وهي تتمايل بانسجام كامل مع أغنية “تملي معاك”.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من قبل الجمهور الذي أثنى على اختيار هاندة أرتشيل للأغنية، في أشار البعض إلى أن الفنانة التركية أرادت الكشف عن ترابطها مع جمهورها العربي.

وتناقلت وسائل إعلام تركية أنباءً عن عودة الفنانة هاندة أرتشيل لاستكمال دراستها الجامعية وذلك بعد توقف دام لأعوام من أجل التفرغ لعملها وتحقيق الشهرة في مجال التمثيل.

وأضحت تقارير فنية تركية أن هاندة عادت إلى جامعة “معمار سنان” للفنون الجميلة من أجل استكمال دراستها، حيث جاء قرارها هذا بسبب عدم انشغالها حالياً بأي أعمال درامية أو سينمائية.

وكانت هاندة قد تحدثت في لقاء مؤخراً عن اعتكافها على قراءة عدد من السيناريوهات مبينةً أنها لم تستقر بعد على السيناريو الذي ستعود من خلاله إلى الشاشة، ومع انتشار أنباء استكمالها لتعليمها الجامعي خمن الجمهور أنها لم تجد السناريو المناسب للعودة بعد.

وانتشرت خلال الأشهر الماضية العديد من الشائعات حول الحياة العاطفية لهاندة أرتشيل، تحدثت إحداها عن عودتها لحبيبها الأسبق الفنان “مراد دالكلتش” بعد رؤيتها إلى جانب صديق مقرب من الأخير.

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