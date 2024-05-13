"بيننا القضاء".. أشرف زكي يوجه رسالة شديدة اللهجة للناقد طارق الشناوي

القاهرة - محمد ابراهيم - صرح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير" على شاشة “صدى البلد"، عن تقدمه للمرة الثانية ببلاغ ضد الناقد الفني طارق الشناوي، صباح اليوم، بعد أن وصفه الأخير بأنه مرتشي.

وأضاف أشرف زكي، خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير" على شاشة “صدى البلد": “تقدمت ببلاغ آخر صباح اليوم كنقيب وليس كزوج، لأنه وجه اتهام احاسب عليه قانونًا، لأنه بيأثر عن الرأي العام ونزاهة القضاء، وأنتظر حكم القضاء بيني وبين طارق الشناوي، مؤكدًا ”لن أترك حقي، ولن أتنازل عن بلاغي ضد طارق الشناوي".

وتابع أشرف زكي قائلًا: “سآخذ حقي من خلال القضاء، وأدافع عن نفسي حتى آخر دقيقة، والتهمة التي اتهمت بها من قبل طارق الشناوي؛ تُدخلني السجن”.

أزمة أشرف زكي والناقد طارق الشناوي

وسبق وكشف الناقد الفني طارق الشناوي، أنه فوجئ باستدعائه للرد على محضر أقامه ضده الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مشيرًا إلى أن السبب مقال كان قد كتبه في أبريل الماضي واعتبره نقيب المهن التمثيلية سبًا وقذفًا.