انت الأن تتابع خبر ميرنا شلفون تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت الفنانة السورية “ميرنا شلفون” انظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرت صور خاصة على صفحتها الخاصة على “إنستغرام” وظهرت بإطلالة انيقة المظهر.

ونشرت صور من اخر جلسة تصوير لها واعتمدت في اطلالتها على ارتداء فستان ضيق مرسوم عليه نقشة النمر باللون البني والاسود مكشوف من جهة الساقين وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كما ونسقت الفنانة السورية مكياج خفيف بالألوان الترابية الامر الذي اعطاها لمسة جمالية ناعمة وجميلة ونسقت مع الفستان حذاء صيفي الامر الذي نال اعجاب متابعيها.

كما انتشرت الصور بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر الجمهور عن جمال الفنانة وعن نعومتها من خلال خاصية التعليقات.

يذكر أن الفنانة ميرنا شلفون دخلت مجال الفن صدفة عندما كانت تذهب إلى كواليس تصوير المسرحيات والمسلسلات برفقة أختها الماكيرية مارلين حيث تعرفت على الممثلين والمخرجين شاركت بعدها في مسلسل التغريبة عام 2004 مع المخرج حاتم علي، لتشارك بعد ذلك بعام 2006 بأربع مسلـ.سلات لتتوالى بعد ذلك أعمالها.