انت الأن تتابع خبر غسان مسعود يبكي ولا يتمالك نفسه في حفل خطوبة ابنته (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفل الفنن السوري الشاب “هافال حمدي” بخطوبته من الكاتبة “لوتس مسعود” ابنة الفنان غسان مسعود في حفل حضره مجموعة من الأصدقاء والمقربين مساء الجمعة.

ووثق الفنان محمود نصر خطوبة هافال ولوتس عبر مجموعة من مقاطع الفيديو التي نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مباركاً للعروسين.

وأطلت لوتس مسعود في حفل خطوبتها بفستان أنيق وجذاب باللون الوردي الفاتح معتمدةً تسريحة شعر بسيطة وباقة أزهار من لون الفستان.

وظهر الفنان غسان مسعود متأثراً للغاية في حفل الخطوبة، حيث لم يتمالك دموعه عندما تقدمت ابنته لمعانقته فاحتضنها باكياً فرحاً بهذه المناسبة السعيدة.

ولاقى رد فعل مسعود الأب تفاعلاً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن تعاطفهم معه مؤكدين على أهمية الأب ودوره الكبير في أسرته وحنانه على أولاده.

ونشر هافال حمدي مقطع فيديو جمعه بعروسه لتنهال تعليقات الفنانين التي هنأتهما بالخطوبة متمنين لهما دوام المحبة والألفة والحياة السعيدة.

يذكر أن آخر أعمال هافال حمدي كان مسلسل “على قيد الحب” ومسلسل “الكندوش 2” حيث شارك من خلالهما في الموسم الدرامي الرمضاني الفائت 2022.