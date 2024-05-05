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رياض - احمد صلاح - قمر الخلف وقفت أمام الكاميرا في عمر التاسعة عشرة عانت في زواجها من مهند قطيش بسبب تهمة النظام له بالعمالة وسجنه وتزوجت لاحقا فمن هو؟

من هي القمر خلف؟

قمر الخلف ممثلة سورية ولدت في مدينة حلب في سوريا، لكن أصولها تعود إلى مدينة الميادين في محافظة دير الزور ولدت في التاسع من أبريل / نسيان عام 1979م وانتقلت إلى حلب وهي مسلمة سنية.

و برغم دراستها الصحافة إلا إنها اختارت الاتجاه نحو الفن وبدأت التمثيل سنة 1998م من خلال دورها في مسلسل (حمام القيشاني) الجزء الثالث عندما قدمت دور لميس. [Ezoic]

زواج قمر الخلف من مهند قطيش ومعاناتها بسبب سجنه

تزوجت قمر الخلف في المرة الأولى من الفنان والمخرج الكبير “مهند قطيش” ولكن بعد سنوات تم القبض عليه واعتقاله عام 2004م وذلك بسبب اتهامه بالعمالة لصالح إسرائيل وخيانة وطنه سوريا ولكن الحقيقة أنه تم القبض عليه بسبب قيامه بنشر انتقادات للأوضاع في سوريا وكان ذلك خلال فترة الأحداث التي شهدتها سوريا تلك الفترة وتم ذلك على موقع صديق له من أصل إماراتي خلال أحد المواقع وتم حبسه لمدة ثلاث سنوات.

تحدثت الفنانة قمر عن معاناتها خلال هذا الفترة الصعبة من حياتها بسبب أنها أصبحت زوجة الخائن فتسبب لها ذلك إلى نفور من حولها منها لدرجة عندما أصاب ابنتها المرض وكانت في حالة حرجه جداً رفضت المستشفى استقبال الطفلة أو مُعالجتها فذهبت لمستشفى آخر.

كما أنها تعرضت لإهانات كثيرة جداً وبعد النجاح الذي حققته أصبحت الشهرة بالنسبة لها كابوس بسبب زوجها وعند نقطة معينة لم تتحمل المزيد وقد وصلت إلى قمة مأساتها فقررت الانفصال عن زوجها وحقق لها هو رغبتها خصوصاً بعد ما سببه لها من متاعب وما ستصل له من إهانة وتدمير ما دامت على ذمته وتمت إجراءات الطلاق بعد حب دام لسنوات وذلك عام 2008.

زواجها من الفنان مهيار خضور رغم أنها تكبره بأربع سنوات :

تابعت قمر الخلف حياتها بعد الطلاق من خلال عودتها للاهتمام بعملها وأثناء استكمالها لتحقيق ذلك قابلت الفنان الكبير “مهيار خضور” وتولدت بينهما قصة حب كبيرة رغم فارق السن حيث تكبر الفنانة قمر الفنان مهيار بأربع سنوات.

فتقدم لها وتزوجها دون فرح كبير أو حتى حضور عائلي وكانت هذه رغبتها بسبب الوضع الذي تمر به البلاد من تدهور في جميع الميادين الصحية والاجتماعية والاقتصادية والفنية وذلك عام 2011.

لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يغفلوا عن نقطة زواجها للمرة الثانية من رجل أصغر منها وكان هناك العديد من الانتقادات على ذلك ولكن قمر لم تعطي اهتمام لتلك الانتقادات لأنها تعيش حياة مستقرة وسعيدة على حد وصفها وقد أنجبت منه بنت وصبي.

أبناء قمر خلف

أول ابنة لقمر هي “جودي” من زوجها الأول مهند وقامت بمشاركة صورتها مع ابنتها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي لتحصل على الكثير من التفاعل والتعليقات الإيجابية ولكن هناك تعليق يُركز على التشابه بين الأم وابنتها قبل خضوعها لعمليات التجميل.

ثاني ابنه لقمر تدعى “آيات” التي انجبتها عام 2014 من زوجها الثاني مهيار. فيما انجبت ابنها فايز عام 2018، ودائما ما يقوم مهيار أو قمر بمشاركة بعض الصور مع أبنائهما على مواقع التواصل الاجتماعي حتى اليوم.

أعمال قمر خلف السينمائية

شاركت قمر الخلف في تقديم العديد من الأفلام السينمائية وأكثرها أدوار بطولة بالإضافة إلى أدوارها مع زوجها الأول مهند في عام 2002م فظهرت في فيلم “الكرسي” الذي كان من بطولتها هي و زوجها السابق مهند كما ظهرت في فيلم ” حادث على الطريق” في عام 2007 م بطولة نادين تحسين بيك، جيني أسبر، كندة علوش، خالد القيش، عبد الحكيم قطيفان حيث أدت دور البطولة أما العمل كان من تأليف عفاف يحيى الشب وإخراج رشا شربتجي، وتدور أحداث الفيلم حول ثلاث فتيات مستهترات يقدن سياراتهن بسرعة فائقة تخطت الحد المسموح به حتي تصيب السيارة شخص كان يمر على الطريق فأصابهن الخوف والفزع وذهبن سريعاً إلى منزلهن وهن يشعرن بتأنيب ضمير لما فعلن كما خشين من أن الحكومة سوف تقوم بالقبض عليهن.

شاركت قمر أيضاً في فيلم “للعدالة كلمة أخيرة” بطولة علي سكر، ريم عبد العزيز، سوسن ميخائيل، غادة بشور، طلحت حمدي، فادي صبيح والعمل من تأليف فتح الله عمر ومن إخراج ناجي طعمي، يحكي الفيلم قصة رجل أعمال كبير فاحش الثراء وله سمعته في مجال عمله كما أنه رجل طيب يحب الخير ويساعد الآخرين وأثناء تأدية عمله ومرور حياته العملية يتورط في جريمة قتل ويتم القبض عليه ومن أجل إثبات براءتها يجب عليه الإفصاح عن أشياء أخفاها عن الجميع ستؤدي إلى تدمير سمعته والعمل الذي قام ببنائه وهي أنه ابن غير شرعي.

بالإضافة إلى مشاركتها في دور البطولة مع زوجها مهند في الفيلم الشهير “روداج” الذي حقق نجاحاً كبيراً في ذلك الوقت حيث تم عرضه في أول أيام شهر يناير لعام 2010 م وتم تصنيفه من الأعمال الدرامية وهذا العمل بطولة نجمتنا وزوجها بالمشاركة مع نجوم الفن ضحي الدبس، إياد أبو الشامات، سلوم حداد، جابر جوخدار وذلك الفيلم من تأليف وإخراج نضال الدبس.

الأعمال الفنية التي شاركت فيها قمر خلف

شاركت قمر خلف في عشرات الأعمال الدرامية وقد تجاوزت 80 عملاً والتي تنوعت بين الدراما والتاريخي والشامي والبدوي من بينها: تلك الأيام، سيرة آل الجلالي، الجمل، عودة غوار، جلد الأفعى، سفر، حمام القيشاني، الطيب و الخناجر، روادج، الخوافي و القوادم في نصرة الإسلام، للعدالة كلمة أخيرة، الكرسي، نوادر و حكايا، موكب الإباء، قرن الماعز، سيد العشاق، خلف القضبان، أبو زيد الهلالي، طيور الشوك، عائد إلى حيفا، نزار قباني، صراع على الرمال، كحل العيون، الأمين والمأمون، زهرة البرية، سباق الزواج، أساطير شعبية، كما أنها ستكون مشاركة في آخر أعمالها عام 2021 وهو الصقار وسوق الحرير.

قمر خلف في مواقع السوشال ميديا