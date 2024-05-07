طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بالصوص بمكونات سهلة وخطوات بسيطة وطعم هيبهر كل عيلتك...طريقة التحض

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رياض - احمد صلاح - تعد كيكة البرتقال من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، فهي تعتبر من الحلويات اللذيذة والخفيفة وتتميز بطعمها اللذيذ الذي يعشقه كل الناس وخاصة الأطفال، لذلك تبحث عنها الكثير من الامهات لعمل كيكة البرتقال في المنزل لتقديمها لأفراد الأسرة والأطفال مع العصير أو الحليب مما يجعل طعمها مميز ويمكنك تقديمها أيضاً في جميع المناسبات وخاصة في أعياد الميلاد.

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بالصوص بمكونات سهلة وخطوات بسيطة وطعم هيبهر كل عيلتك

طريقة عمل كيكة البرتقال بالصوص

مقادير الكيكة:

3 كوب دقيق.

كيس بيكينج بودر.

4 بيضات.

2 كيس فانيليا برتقال.

كوب ونصف سكر.

نصف كوب زيت.

كوب لبن أو عصير برتقال.

مقادير صوص البرتقال:

كوب عصير برتقال.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة نشا.

قشر برتقالة مبشورة.

خطوات تحضير الكيكة

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ادهني صينية فرن مناسبة بالزبدة ورشيها بالدقيق.

في وعاء كبير اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر.

في وعاء آخر اخفقي البيض والسكر حتى يصبح المزيج كثيفاً وفاتح اللون.

أضييف الزبدة والزيت والفانيليا وعصير البرتقال أو اللبن إلى خليط البيض والسكر مع الاستمرار في الخفق حتى يمتزج المزيج جيداً.

أضيفي خليط الدقيق تدريجياً إلى خليط البيض مع الخلط حتى يصبح المزيج متجانساً.

اسكبي الخليط في صينية الفرن المعدة.

اخبزي الكيكة لمدة 35 دقيقة، أو حتى تصبح عود الأسنان المغموسة في وسط الكيكة جافة.

خطوات تحضير صوص البرتقال