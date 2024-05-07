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رياض - احمد صلاح - أكلة جديدة وروعة.. طريقة عمل الطماطم المحشية بالأرز في الفرن بطعم وتتبيلة روعة هتعمليها لعيالك كل يوم...طريقة التحضير

الطماطم المحشية بالأرز

من الممكن أن تقومي بتجهيز هذا الصنف المميز من أصناف وأنواع المحاشي المحبة للكثيرين التي تقومي بتجهيزه بطريقة سهلة وسريعة، حيث يقدم طبق ضمن الطبق الرئيسية على سفرتك ولذلك نقدم لك من خلال التقرير طريقة عمل هذا النوع من المحاشي المميزة التي يسهل تجهيزها من تلك مكونات والمقادير الآتية:

مكونات عمل محشي الطماطم.

1 كجم من ثم الطماطم بحجم ماسب ويفضل الطماطم الأكثر صلابة.

ربع كيلو من الأرز المصري الأبيض

مغسول ومصفى جيدا من لماء.

1 ملعقة من التوابل المشكلة.

1 ملعقة من البابريكا.

1 ملعقة من الكمون.

1 ملعقة من الثوم والبصل البودر.

1 كوب من البقدونس المفروم.

1 كوب من الشبت المفروم

1 كوب كزبرة خضراء مفرومة

2 فص ثوم مهروسين ناعم.

2 ملعقة من الزيت.

1 ملعقة من السمن البلدي.

1 ملعقة من عصير الطماطم.

كوب من مرقة للحم.

خطوات تحضير الطماطم المحشية