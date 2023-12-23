نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 23 ديسمبر 2023 04:57 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد السبت الموافق في 23-12-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس يصبح صحواً بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، بسرعة 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (23 – 27) / الصغرى (16 – 20).

المناطق الداخلية: العظمى (24 – 29) / الصغرى (8 – 12).

المناطق الجبلبة: العظمى (15 – 20) / الصغرى (7 – 11).