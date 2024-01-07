نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يلتقي المشاركين في قافلة رحلة الهجن في محمية المرموم بدبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 7 يناير 2024 09:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المشاركين في قافلة رحلة الهجن؛ والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في نسختها العاشرة بمشاركة 37 شخصاً من 16 جنسية متنوعة، وذلك في منطقة سيح السلم بمحمية المرموم بدبي، وقطعت الرحلة 557 كلم على مدى 12 يوماً في صحراء الإمارات من أبوظبي إلى دبي.