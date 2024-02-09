نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 9 فبراير 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في إقليم بلوشستان الباكستاني، وأسفرا عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء.

وبحسب “وام”، أكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.