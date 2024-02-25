نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبو ظبي تعلن عودة فتح الطرق الداخلية والخارجية لمدينة أبو ظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 فبراير 2024 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بعد الإغلاقات المؤقتة بسبب الظروف الجوية السيئة، أعلنت شرطة أبوظبي رسمياً عن إعادة فتح جميع الطرق الداخلية والخارجية داخل مدينة أبوظبي.

من أجل تعزيز ممارسات القيادة الآمنة، توصي شرطة أبوظبي بشدة جميع السائقين بتوخي الحذر أثناء التنقل على الطرق، خاصة في المناطق التي قد تتعرض لهطول الأمطار. كما انه من الضروري فحص السيارة بدقة بحثًا عن أي مخاطر محتملة قبل الشروع في الرحلة والتحقق من أن جميع مكوناتها تعمل على النحو الأمثل.

وشدد على ضرورة الحفاظ على سرعة مناسبة وفقًا لظروف الطريق الحالية والالتزام بجميع أنظمة المرور. علاوة على ذلك، من المهم جدًا الانتباه إلى الإرشادات التي يقدمها المسؤولون عن إنفاذ القانون والالتزام الصارم بتعليماتهم.