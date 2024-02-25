نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 25 فبراير 2024 03:59 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 25-2-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر وتكون مثيرة للغبار، بسرعة 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/سا.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسطاً و يضطرب تدريجياً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.