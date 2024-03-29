نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تستقطب العالم في أبريل: وجهة مثالية للمعارض والمؤتمرات الدولية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 11:53 صباحاً - متابعة بتول ضوا

تشهد دولة الإمارات خلال شهر أبريل المقبل مجموعة كبيرة من الأحداث والفعاليات العالمية التي ترسخ مكانتها مركزا عالميا للأعمال والسياحة والابتكار في المجالات كافة.

وتعد الإمارات من أهم الوجهات العالمية على مستوى استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة على مدار العام، حيث ستشهد الدولة في شهر أبريل القادم سلسلة من الأحداث والفعاليات الاقتصادية والصحية والعلمية والرياضية والثقافية ذات الحضور والمشاركة الدولية الواسعة.

تستضيف أبوظبي أعمال المؤتمر العالمي للأعمال الإنسانية الآسيوية 2024 (AVPN) خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل المقبل، بهدف مناقشة العمل الإنساني وأبعاده في المجتمعات.

ويُعقَد المؤتمر للمرة الأولى في منطقة غرب آسيا، ما يعكس تميز دولة الإمارات في استضافة كبرى المؤتمرات العالمية، ويُعزز مكانتها مركزاً للالتقاء بين الشرق والغرب.

وستُناقش أعمال المؤتمر ضرورة زيادة المساعدات التنموية والإغاثية والتحديات التي تواجهها، وأهمية تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات المتضررة من مختلف الكوارث والأزمات، والاستثمار الأمثل في تقديم الرعاية، ودعم القدرات وعمليات التأهيل، واستعراض فرص الشراكة والتعاون بين الدول المانحة.

يستضيف الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للترجمة يومي 17 و18 أبريل المقبل في أبوظبي.

وينعقد المؤتمر تحت شعار “نحو آفاق جديدة: الترجمة وبناء مجتمعات المعرفة”، ويناقش أكثر من 35 ورقة بحثية بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء على مستوى العالم.

تنعقد في أبوظبي فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 في الفترة من 16 و18 أبريل المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويتوقع أن تستقطب القمة حوالي 400 جهة عارضة وما يزيد على 30 ألف زائر إلى جانب استضافة أكثر من 350 متحدثاً حول مواضيع الطاقة الشمسية والنفايات البيئية والمياه والطاقة النظيفة والمناخ والبيئة والمدن الذكية.

وتشهد دورة هذا العام إضافة ثلاث منتديات جديدة حول آليات ضبط معدّل ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، والتمويل الأخضر، والتنقل الكهربائي.

ينظّم مركز أبوظبي للغة العربية الدورة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، في الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو 2024، في مركز أدنيك أبوظبي.

واختار المركز الروائي المصري نجيب محفوظ ليكون «الشخصية المحورية» لهذه الدورة، وجمهورية مصر العربية ضيف الشرف، نظراً لمكانتها الثقافية المرموقة، وتأثيرها الفاعل في إثراء الفكر والمعرفة العربيين.

وينطلق البرنامج المهني للمعرض يوم 28 أبريل 2024 بتنظيم النسخة الثالثة من فعاليات المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية.

تستقطب قمة «الآلات تستطيع أن ترى 2024»، التي ستقام في متحف المستقبل بدبي، بتاريخ 17 أبريل المقبل، أكثر من 5000 من الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين والفرق من الشركات الناشئة والمهتمين بالتكنولوجيا.

ويحظى الحدث بدعم من شركات مبتكرة مثل «إنفيديا» و«معهد الابتكار التكنولوجي» و«كور42» و«انتماء» و«فعاليات دبي للأعمال» و«جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» و«طيران الإمارات».

تستضيف دبي يومي 24 و25 أبريل المقبل بمدينة إكسبو دبي، الدورة الافتتاحية لـ “مهرجان المستقبل” في منطقة الشرق الأوسط تحت شعار “العام الذي يغير فيه الذكاء الاصطناعي حياتك”، وذلك بمشاركة أبرز المبتكرين والعقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم.

يشهد معرض الشرق الأوسط للطاقة مشاركة أكثر من 250 متحدثا في فعاليات دورته الـ 49 التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي من 16 ولغاية 18 إبريل القادم.

ويركز المعرض بشكل أساسي على تسريع وتيرة التحول العالمي نحو اعتماد الطاقة المتجددة، واستكشاف الفرص لتحقيق الاستدامة والحياد الكربوني.

بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 37 دولة تستضيف دبي بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة، التي ستقام خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل المقبل.

ويتضمن برنامج البطولة 44 مسابقة بواقع 22 للذكور ومثلها للإناث، وستقام التصفيات في اليوم الأول والثاني، وتليها النهائيات.

تنعقد يومي 27 و28 أبريل المقبل أعمال الدورة الثالثة من “مؤتمر الموزعين الدولي” في “مركز إكسبو الشارقة” الذي تنظمه “هيئة الشارقة للكتاب”.

ويجمع المؤتمر الأول من نوعه على مستوى العالم، نخبة من موزعي وناشري وبائعي الكتب من المنطقة والعالم، موفراً لهم منصة لمناقشة عدد من القضايا المحورية في صناعة النشر والتوزيع، بالإضافة إلى تعزيز التواصل وترسيخ الشراكات، إلى جانب استكشاف فرص الأعمال، وتبادل الرؤى.

أعلنت كل من وزارة الثقافة، ودائرة التنمية السياحية في عجمان، ورواق عوشة بنت حسين الثقافي، بالتعاون مع شركة MTG لتنظيم الفعاليات، عن إطلاق مهرجان عجمان العالمي للفلكلور الأول، تحت شعار “عجمان.. ثراء التاريخ والهوية”، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 21 أبريل المقبل، ضمن جهود الترويج للتراث والثقافة في إمارة عجمان.

ويتضمن المهرجان برنامجاً ثريا وشاملا حيث يقدم باقة متنوعة من الحفلات الغنائية، والعروض الفلكلورية، والأُمسيات الثقافية، وورش العمل، بالإضافة إلى معرضٍ فني ومعرض المقتنيات القديمة، والمأكولات الشعبية، وعروض الأزياء الشعبية والمسابقات اليومية.

يستضيف نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لـ «الموتوسيرف» 2024 خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل المقبل، بمشاركة عالمية واسعة من الجنسيات المختلفة ومن جميع الفئات والمراحل السنية التي تبدأ من عمر 8 سنوات فما فوق