نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : مجلس الوزراء يعتمد إجازة عيد الفطر المبارك في الحكومة الاتحادية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 07:56 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

وجه مجلس الوزراء بأن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في الحكومة الاتحادية من يوم الاثنين الموافق 8 إبريل 2024 ولمدة أسبوع.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في الحكومة الاتحادية يوم الاثنين 8 إبريل 2024 ولغاية يوم الأحد 14 إبريل 2024”.

وأضاف البيان: “يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 15 إبريل 2024”.

وتأتي هذه القرارات حرصاً من حكومة دولة الإمارات على توفير أجواء مناسبة للموظفين للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع عائلاتهم وأصدقائهم.