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عاجل : مجلس الوزراء يعتمد إجازة عيد الفطر المبارك في الحكومة الاتحادية

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 07:56 صباحاً -  

متابعة – مروة البطة

وجه مجلس الوزراء بأن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في الحكومة الاتحادية من يوم الاثنين الموافق 8 إبريل 2024 ولمدة أسبوع.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في الحكومة الاتحادية يوم الاثنين 8 إبريل 2024 ولغاية يوم الأحد 14 إبريل 2024”.

وأضاف البيان: “يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 15 إبريل 2024”.

وتأتي هذه القرارات حرصاً من حكومة دولة الإمارات على توفير أجواء مناسبة للموظفين للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع عائلاتهم وأصدقائهم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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