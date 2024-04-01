نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات والأردن تنفذان سادس عملية إسقاط للمساعدات شمال غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 09:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تنفذ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية العملية السادسة لإسقاط المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة في إطار العملية الإنسانية “الفارس الشهم 3”.

بلغت كمية المساعدات الغذائية التي تم إسقاطها من قبل الإمارات 48 طناً، تشمل مواداً غذائية أساسية مثل الطحين والأرز والسكر والحليب والزيت والمعلبات، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان في شمال القطاع.

يأتي تنفيذ هذه العملية في إطار التعاون المستمر بين البلدين لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وخاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها في شمال قطاع غزة.

تُعد هذه العملية جزءاً من جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشها، وتعزيز صموده في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها.

عملية “الفارس الشهم 3” بدأت في يناير الماضي، وهي تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لسكان قطاع غزة، وتخفيف المعاناة التي يعانون منها.

تُعد هذه الجهود امتداداً للجهود الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة، مؤكدة على التزامها بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته.