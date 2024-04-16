نشكركم على متابعتكم خبر مهرجان سباق دلما التاريخي ينطلق 26 أبريل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 11:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق النسخة السابعة من مهرجان سباق دلما التاريخي يوم 26 أبريل الجاري وتستمر حتى 5 مايو المقبل في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

وبحسب “وام”، أعلنت اللجنة المنظمة للسباق، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مجلس محمد خلف بأبوظبي، تفاصيل النسخة السابعة وفعاليات المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

حضر المؤتمر الصحفي، الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في هيئة أبوظبي للتراث، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعدد من المسؤولين.

وتوجهت اللجنة المنظمة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعم سموه المستمر للسباق منذ انطلاقته الأولى في 2017 لتصبح له مكانة خاصة لدى جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات، وأهل البحر ومحبي التراث.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، إن الاتحاد يسعده أن يكونوا جزءا من هذا الحدث البحري الكبير عبر تنظيم فعاليات بحرية مصاحبة للمهرجان.

وأشار إلى أن مشاركة الاتحاد في مهرجان سباق دلما التاريخي تأتي تأكيدا على الاهتمام بالرياضات الحديثة جنبا إلى جنب مع الرياضات التراثية، كما يجسد حرص القيادة الرشيدة على استدامة الرياضات البحرية التراثية والحديثة والتشجيع على ممارستها والترويج لها، وترسيخ قيم التراث ونقله للأجيال من خلال إبراز حياة الأجداد والآباء سيرا على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” الذي عزز الوعي بقيمة التراث البحري.

وأضاف أن الجميع لمس التطور المستمر لمهرجان دلما التاريخي عاما بعد عام بفضل جهود القائمين على الحدث من خلال المبادرات والطرح المبتكر الذي ظهر في التنوع الفريد للفعاليات والمسابقات.

من جانبه قال ماجد عتيق المهيري إن سباق دلما التاريخي يأتي في كل موسم كي يكون التجمع الأكبر للنواخذة والبحارة، وعيدا سنويا للاحتفال بالإرث الشعبي والرحلة التاريخية من جزيرة دلما إلى شاطئ المغيرة، وفي النسخة السابعة نستقبل المنافسة القوية بين المشاركين بتعديلات مهمة من أجل التركيز وبشكل أكبر على عنصر الأمن والسلامة لكل المشاركين.

وحول موعد إقامة السباق ، قال المهيري إنه سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، وسيكون هناك اجتماع تنويري للنواخذة في جزيرة دلما قبل السباق من أجل تعريفهم بقوانين ولوائح المنافسة.

من جهته قال عبدالله بطي القبيسي إن المهرجان يتضمن الحدث الأهم في المنطقة وهو “سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً”، إلى جانب العديد من المسابقات البحرية والشاطئية والرياضية التراثية والحديثة خصص لها ما يزيد عن 400 جائزة بقيمة تبلغ أكثر من 32 مليون درهم، منها سباق دلما لقوارب التجديف التراثي، وسباق دلما للتجديف الواقف على اللوح، وبطولة دلما لصيد الشعري، وسباقات الدراجات الهوائية والجري والسباحة، وبطولات كرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية والكيرم والدومينو، ومسابقات الطبخ والألعاب الشعبية ومسابقات الأطفال التراثية.

وأضاف أنه تم اعتماد عدد من السباقات الرياضية الخاصة بأصحاب الهمم ضمن مسابقات الجري والسباحة والدراجات الهوائية، ومسابقات خاصة بالموهوبين في مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو والرسم.

وأوضح أن المهرجان يحتضن السوق الشعبي على مساحة 25 ألف متر مربع ويضم أركاناً ومنافذ بيع للأسر المنتجة وأصحاب الحرف والمواهب من أهل جزيرة دلما إلى جانب أركان وأجنحة الجهات الراعية والداعمة والمشاركة، ويقدم السوق العديد من الفعاليات التراثية المتنوعة وعروض فرق أبوظبي للفنون الشعبية والعديد من المسابقات التراثية والوطنية والثقافية لزوار المهرجان، ويفتح أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً إلى العاشرة مساء.