نشكركم على متابعتكم خبر دبي .. المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تعلن عن هويتها الجديدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أبريل 2024 11:49 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، عن هويتها الجديدة، وتغيير اسمها إلى “دبي الإنسانية”. تزامنًا مع احتفال “دبي الإنسانية” بمرور عقدين على تأسيسها وانطلاق عملياتها وخدماتها الإنسانية التي قدمتها للشعوب المنكوبة في جميع أنحاء العالم.

وتجسد “دبي الإنسانية” التزاما راسخا بتقديم المساعدة الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة، وتعد أكبر مركز إنساني في العالم. حيث تضم مجتمعًا متنوعًا يتألف من حوالي 80 عضوًا، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الربحية والمنظمات غير الحكومية والشركات التجارية.

وتعمل هذه المنظمات معًا بشكل وثيق لتنسيق الجهود الإنسانية وتقديم المساعدة للمحتاجين في جميع أنحاء العالم.

وتتمثل الرؤية الجديدة لـ “دبي الإنسانية” في أن تصبح مركزًا رائدًا عالميًا للابتكار في العمل الإنساني.

وتسعى “دبي الإنسانية” إلى تحقيق ذلك من خلال تطوير حلول مبتكرة للتحديات الإنسانية، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني. ودعم وتمكين المجتمعات المحلية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتهدف “دبي الإنسانية” من خلال هويتها الجديدة إلى مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.