نشكركم على متابعتكم خبر طوارئ وأزمات الشارقة تؤكد فتح جميع الطرق العالقة في المدينة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 25 أبريل 2024 08:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بفضل الجهود الجبارة لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، تم إعادة فتح جميع الطرق التي كانت معطلة في المدينة، مما أدى إلى عودة الحياة لطبيعتها بشكل سريع وسلس.

ومع تحسن الأوضاع، تمت إزالة خيمة التبرعات بجانب مسجد الملك فيصل، وذلك تعبيرًا عن استقرار الوضع وعدم الحاجة الملحة للتبرعات المادية. ولضمان استمرارية دعم المحتاجين، تظل جميع قنوات التبرعات الرسمية مفتوحة ومتاحة عبر منافذها المعلن عنها من قبل الجهات الحكومية، مما يسهل على الراغبين في المساهمة في خدمة المجتمع بالمشاركة بشكل فعّال ومنظم.