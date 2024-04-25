نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 25 أبريل 2024 12:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 25-4-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائم أحياناً على المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ومثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.